Zwei Tage für den Genuss

Bad Rodach — Nachdem der Rodacher Kinosommer letzte Woche mit "Coco - Lebendiger als das Leben" in die letzte Runde ging, wird das Kurpark-Gelände auf das nächste große Event vorbereitet. Die Genusstage des Coburger Lands finden hier am kommenden Wochenende zum zweiten Mal statt. "Letztes Jahr haben wir in Rodach gute Erfahrungen gemacht", erinnert sich Tobias Gruber, Netzwerkkoordinator der Genussregion Coburger Land. Und auch Rodachs Bürgermeister, Tobias Ehrlicher (SPD), stimmt ihm zu: "das Ambiente eignet sich hervorragend".

Vegetarische Speisen

Den Besucher des regionalen Bier- und Spezialitätenfests erwarten zwei Tage "geballtes kulinarisches Vergnügen", so Gruber. Zwar seien die Klassiker, wie zum Beispiel Braten und Kloß oder Ente und Sauerbraten, wie jedes Jahr in verschiedenen Variationen vorhanden, allerdings habe man auf das Feedback der Besucher im letzten Jahr gehört, erklärt Gruber. "Dieses Jahr gibt es auch vegetarische Speisen, es ist also für jeden Geschmack etwas dabei", stimmt ihm Ehrlicher zu. Besonders ist auch, dass alle fünf Bierbrauereien der Region auch selbst dort ausschenken.

"Das kommt bei den Gästen erfahrungsgemäß gut an", weiß Nancy Grau, Leiterin der Veranstaltungsabteilung der Therme Bad Rodach.

Vor zwei Jahren habe man sogar Bier nachliefern lassen müssen, weil es nicht gereicht hat, erinnert sie sich. Aber nicht nur die Speisekarte bei den Genusstagen ist randvoll, es wird auch ein vielseitiges Programm geboten. Musikalisch wird die Veranstaltung durch regional zünftige Bands untermalt, beispielsweise die Blaskapelle Neundorf oder die Roßfelder Musikanten. Gegen Abend sorgen Partybands wie "Adrenalin" für Stimmung.

Parallel dazu gibt es am Samstag Abend eine Feuershow von "Glanz und Gloria Show und Promotion", wo Gloria Suhr Feuer spucken wird.

Ein weiteres Highlight ist die Produktrallye Genussregion Coburger Land, bei der es drei Geschenkkörbe zu gewinnen gibt.

Viele kostenlose Angebote

Außerdem gibt es geführte Wanderungen zum Georgenberg und um den Kurpark. "Das stellt eine Erweiterung zum Urlaub dar", stell Ehrlicher fest. Nancy Grau bestätigt: "Es gibt Gäste, die wegen solchen Veranstaltungen gezielt nach Rodach kommen".

Familienfreundlich ist das Fest mit "überregionalem Charakter", so Gruber, auch noch. Während die Eltern sich durch das Biersortiment oder die endlose Speisekarte testen, ist für Kinder eine Hüpfburg, ein XXL-Trampolin, ein Klettergarten, Seifenblasenkunst zum Mitmachen und vieles mehr geboten.

Das Programm ist für alle Besucher kostenlos, lediglich für die Spielgeräte muss ein kleines Entgelt bezahlt werden.