Zwei Tage feiern mit J.B.O.

20 Jahre ist es her, dass die Musiker von J.B.O. auf dem Sportgelände der DJK Weingarts einen Heißluftballon bestiegen und der Szenerie nach einem unvergesslichen Konzertabend entschwebten. Ähnlich legendär will die Fun-Metal-Band am Freitag und Samstag, 28. und 29. Juni, ihr 30-jähriges Bestehen feiern - erneut auf dem "Maigischer" Fußballplatz. Der komplette 600-Seelen-Ort wird an zwei Festivaltagen auf den Beinen sein. Folgende Bands treten auf: Freitag, 28. Juni, 15 Uhr (Einlass): Hyrax, Justice, Kissin' Dynamite, Feuerschwanz, (21.45 Uhr) J. B. O; Samstag, 29. Juni, 11 Uhr (Einlass): Blaskapelle Weingarts, Silverlane, Insert Coin, King Kongs Deoroller, Atze Bauer, Rammelhof, Götz Widmann, Freedom Call, Hämatom, (22.05 Uhr) J. B. O. Tagestickets gibt es ab 36 Euro, das Zweitagesticket für 54 Euro. red