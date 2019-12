Forchheim vor 17 Stunden

Zwei Tafeln Schokolade sind zu verlockend

Zwei Tafeln Schokolade im Wert von etwa drei Euro hat ein 39-jähriger Kunde eines Supermarktes an der Bayreuther Straße in Forchheim entwendet. Die Tafeln "schmuggelte" er am Körper versteckt an der K...