Zwei Ster Brennholz sind verschwunden

Bislang unoch nbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstagabend und Samstagvormittag circa zwei Ster Fichtenholz im Wert von 120 Euro. Der Geschädigte hatte dieses bereits in transportfähige 40cm lange Klötze zersägt und auf einen Haufen an der Thüringer Wald Straße aufgeschlichtet. Hinweise erbittet die Polizei in Ludwigsstadt unter der Telefonnummer 09263/975020.