Zwei starke Frauen zum Auftakt

Ein Abend, zwei beeindruckende Frauen: Claudia Michelsen, eine der gefragtesten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum, kann Frauenrollen in Grenzsituationen mit wenigen Mitteln zum Leben erwecken. Dies wurde am Montagabend deutlich, als sie zum Auftakt der Forchheimer Literaturtage, die zum siebten Mal unter dem Titel "Blätterwald" stattfinden, anhand von Briefen, Gedichten und Tagebucheinträgen Einblicke in das Leben von Marlene Dietrich gewährte.

Die 50-jährige Grimmepreis-Trägerin aus Dresden, die auch schon die Goldene Kamera gewonnen hat, zog die 200 Besucher in der Hauptstelle der Sparkasse Forchheim in ihren Bann. Eindringlich ließ sie das Publikum in die Gedanken, Ängste und Gefühle des Weltstars Marlene Dietrich eintauchen.

Kühl und berührend

Sie inszenierte mit den Erinnerungen "der Dietrich" die schonungslose Selbstreflexion der Film- und Stilikone, die auch 27 Jahre nach ihrem Tod noch immer als Legende, als kühle Verführerin und laszive Femme fatale gesehen wird. Makellos geschminkt, hohe, dünne Augenbrauen, betonte Wangenknochen, extravagante Kostüme: Marlene Dietrich verkörperte Glamour, Eleganz und Perfektion. Umso berührender ist das Innenleben der Diva, das Michelsen zutage förderte.

Musikalisch hervorragend eingeleitet wurde die Lesung von Schülern des Forchheimer Herder Gymnasiums. Elena Wopkes und Sophia Wagner sangen, begleitet von Nicolai Prechtel, zwei Stücke, die man eng mit Marlene Dietrich verbindet: "Sag mir, wo die Blumen sind" und "Lili Marleen".

So geht's weiter

Die Literaturtage dauern noch bis Freitag, 15. November, an. Heute zieht der "Blätterwald" von Forchheim in die Kulturscheune nach Eggolsheim, wo Lea Rieck auf die Besucher wartet, eine 33-jährige Münchnerin, die ihren Bürojob schmiss, um die Welt zu sehen. 18 Monate, 50 Länder, sechs Kontinente und 90 000 Kilometer - nur ihr Motorrad und sie, ganz allein. Und eine Erkenntnis: "Die gefährlichsten Reisen sind die besten."

Weitere Infos und Tickets gibt es bei der Sparkasse Forchheim und im Netz unter www.sparkasse-forchheim.de/ticketshop. red