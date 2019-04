Zwei Springmesser sichergestellt

Am Montagvormittag haben Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth einen Kleintransporter auf dem Parkplatz Sophienberg in Richtung München kontrolliert. Beim 22-jährigen Ukrainer wurde ein Springmesser gefunden. Zwei Stunden später kontrollierten sie am Parkplatz Sperbes einen weiteren Kleintransporter. Hier fanden sie beim 37-jährigen Weißrussen ebenfalls ein Springmesser. pol