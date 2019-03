Zwei Spieleautoren zu Gast bei den Spielewochen

Noch bis Samstag, 9. März, finden im Jugend- und Kulturzentrum der Stadt Bad Kissingen die Spielewochen statt. Täglich locken ab 13 Uhr eine Auswahl an Spielen und ein Begleitprogramm, an dem alle Altersgruppen teilnehmen können. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

Im Programmpunkt "Bau deine eigene Virtual Reality-Brille" am Donnerstag, 7. März 2019, ab 13.30 Uhr können Jugendliche ab zehn Jahren vor Ort eine eigene Brille zusammenbauen und anschließend die PS4-VR-Brille ausprobieren.

Am Freitag, 8. März, ab 15.30 Uhr dürfen die Teilnehmer mit Hilfe der App "Mr. X" zum Brettspiel "Scotland Yard" mit dem Tablet an diesem Tag den legendären Mr. X in Bad Kissingen aufspüren. Bei einer Verfolgungsjagd durch Bad Kissingen wird der Spieleklassiker in die reale Welt verlegt.

Spiele-Autoren sind von Donnerstag bis Samstag, 7. bis 9. März, zu Gast. Die Spiele-Autoren Steffen Wallraff (Smart-Games) und Rune Grenz (Asmodee), die auf den großen Spielemessen und Spieletagen in Deutschland unterwegs sind, stellen ihre Spiele auch im Jugend- und Kulturzentrum vor. Mit Smart-Games kommt das Gehirn auf Touren. Smart Games ist der weltweit führende Hersteller von Multi-Level-Logiktrainern. Steffen Wallraff bringt eine große Auswahl dieser Spiele mit, damit alle Besucher diese vor Ort auf Herz und Nieren testen können.

Ebenfalls vor Ort ist Rune Grenz vom Asmodee-Verlag. Asmodee bringt in Deutschland jedes Jahr viele neue Spiele auf den Markt. Rune Grenz hat eine große Auswahl von Spielen dabei, die er vor Ort vorstellt und die sofort ausprobiert werden können.

Am Freitag und Samstag, 8. und 9. März, stellt der Spieleerfinder und Autor Klaus Burmester sein Spiel Oango vor. Kurze Spielregeln, ein schneller Einstieg, eine kurze Spieldauer und eine Vielzahl taktischer und strategischer Raffinessen sollen hier eine wichtige Rolle spielen. Hier sind auch zwei Turniere im Rahmen der Spielewochen geplant, am Freitag, 8. März, ab 14.30 Uhr und Samstag, 9. März, ab 14 Uhr das Blitzturnier.

Zum Abschluss der Spielewochen kommt am Samstag um 15 Uhr der Kinder- und Eventzauberkünstler Mr. Flo auf die Bühne im Jugend- und Kulturzentrum. Bei seiner Vorstellung verzaubert er große und kleine Zuschauer mit einem unterhaltsamen Zauberprogramm.

Wer noch einmal in vergangen Zeiten schwelgen will, kann dies bei der Retro-Games-Night tun. Die Klassiker wie Atari, die Classic Nintendo, die Super Nintendo oder die Playstation 1 können ab 19 Uhr die ganze Nacht über gespielt werden.

Ab 20 Uhr beginnt dann die Spielenacht, die in diesem Jahr erstmalig mit Livemusik von der Coverband "So Izzy" unterstützt wird. Die Band spielt unplugged Klassiker aus Pop, Rock und Soul. Besucher können den Hits der Rock- und Popgeschichte lauschen und dabei das ein oder andere neue oder altbekannte Brett- oder Kartenspiel ausprobieren.

Das ausführliche Programm zu den Spielewochen kann im Internet unter www.badkissingen.de abgerufen werden. red