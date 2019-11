Zwei Spiele verlegt

Aus organisatorischen Gründen müssen zwei Heimspiele der Baunach Young Pikes in der 2. Basketball-Liga ProB zeitlich verschoben werden: Das Spiel gegen den TSV Oberhaching Tropics am Sonntag, 15. Dezember, wurde von 17 Uhr auf 18 Uhr verschoben. Die Begegnung gegen die Frankfurt Skyliners Juniors am Samstag, 8. Februar 2020, wurde von 19 Uhr auf 17 Uhr vorgezogen. Beide Partien finden im Basketball-Center Hauptsmoor in Strullendorf statt. red