Zwei Sperrungen im Stadtgebiet

Das Bauamt der Stadt Herzogenaurach weist auf zwei anstehende Sperrungen hin. So wird die Schillerstraße in Herzogenaurach auf Höhe der Hausnummer 16 im Zeitraum 11. bis 20. März wegen Kanalanschlussarbeiten für voraussichtlich eine Woche gesperrt. Der Kfz-Verkehr wird über die Goethestraße umgeleitet. Für Anlieger ist die Zufahrt bis zur Baustelle möglich. Ein Durchgang für die Fußgänger bleibt frei.

Die Dechsendorfer Straße in Niederndorf ist auf Höhe der Hausnummer 10 im Zeitraum 9. bis 20. März wegen Bauarbeiten an einem Gas-Netzanschluss für voraussichtlich eine Woche gesperrt. Der Anliegerverkehr wird über die Hannberger Straße, die Schulstraße und die Peter-Fleischmann-Straße und in Gegenrichtung umgeleitet. Fußgänger kommen an der Baustelle vorbei. Die Stadt Herzogenaurach bittet um Vor- und Rücksicht im Baustellenbereich. red