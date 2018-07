Zwei SPD-Parteitage

mdb



Zu gleich zwei Parteitagen direkt hintereinander lud die SPD im Unterbezirk Rhön-Haßberge die Delegierten aus den Landkreisen Bad Kissingen, Bad Neustadt und Haßberge nach Bad Königshofen ein. Der erste Parteitag diente der Einstimmung auf die Europawahlen mit einer Rede der SPD-Europa-Abgeordneten Kerstin Westphal , außerdem wurden Delegierte für eine Europakonferenz im Juli gewählt.Im Zentrum des zweiten Parteitages standen Neuwahlen des Vorstandes und von Delegierten. Jürgen Hennemann , der Erste Bürgermeister von Ebern, wurde zum Vorsitzenden gewählt. Er hatte das Amt bereits seit dem Rücktritt von Matthias Kihn vor knapp einem Jahr inne. Hennemann bekam die Stimmen aller 40 anwesenden Delegierten. Dem Unterbezirksvorstand gehören an: 1. Vorsitzender Jürgen Hennemann (Ebern), Stellvertreter Karen Pohle (Nüdlingen) und René van Eckert (Mellrichstadt), Kassier Dr. Matthias Schmitt (Bad Königshofen), Schriftführerin Lara Albert (Bischofsheim), stellv. Schriftführer Dieter Britz ( Münnerstadt ).Delegierte für die Europa-Delegiertenkonferenz am 14. Juli in Schweinfurt: Lara Albert, Lydia Apel, Johanna Bamberg-Reinwand, Sabine Dittmar , Ruth Metter, Nicole Meyer, Doris Preßel, Maren Schmitt, Gertrud Strätz, Boris Bayer, Dieter Britz, René van Eckert, Heinrich Fell, Jürgen Hennemann, Erhard Helmreich, Manfred Hoffmann, Volkmar Prößdorf, Wolfgang Speyer und Eckart Roeß.