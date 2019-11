Zwei spannende Derbys

Mit dem 77:73-Sieg in Würzburg starteten die JBBL-Basketballer der Regnitztal Baskets perfekt in die Relegationsrunde. Das Lokalderby in der U16-Bayernliga Nord gewann die DJK Don Bosco beim TTL Bamberg mit 55:51.

JBBL

s.Oliver Würzburg Akademie - Regnitztal Baskets 73:77

Die Regnitztal-Youngsters starteten nicht optimal in das erste Viertel. Am Ende waren sie mit 10:18 im Hintertreffen. Im zweiten Abschnitt nahm die Konzentration und Intensität zu, und sofort stellte sich auch der Erfolg ein. In die Halbzeitpause gingen die Gäste mit einer 35:33-Führung. Im dritten Viertel kam Würzburg wieder zurück und entschied dieses mit 26:19 für sich.

Der vierte Abschnitt musste in diesem spannenden Spiel die Entscheidung bringen. Die Regnitztaler waren jetzt wieder auf der Höhe und gewannen den letzten Abschnitt mit 23:14. Damit gewannen die Gäste nicht nur das Spiel verdient, sondern auch noch den direkten Vergleich mit einem Punkt Differenz. Mit dem verdienten Erfolg übernahmen die Regnitztal Baskets den ersten Platz in der Relegationsrunde, es hätte nicht besser laufen können. Regnitztal Baskets: Böttger (20 Punkte / 12 Rebound), Edigin (11 / 1 Dreier), Starklauf (11), Stephan (10/2), Arnoldo (6), Vogt (5), Oelling (5/1), Carter (5/1), Rümer (2), Lamprecht (2), Sauer, Mausolf

U16-Bayernliga Nord, männlich

TTL Basketball Bamberg - DJK Don Bosco Bamberg 51:55

Völlig verdient gewannen die U16-Basketballer der DJK Don Bosco das Bamberger Lokalduell mit 55:51 (29:31). Ihre Trümpfe: Kampf- und Teamgeist sowie oft gut aufgezogenes Mannschaftsspiel. Die TTL-Talente dagegen verloren nach einer frühen Zehn-Punkte-Führung komplett den Faden, setzten nur noch auf Einzelaktionen, deren Erfolglosigkeit die Verunsicherung immer mehr anwachsen ließ.

Den Rebounds und 22 Punkten von Jannik Fischer war es zu verdanken, dass die Truppe von Trainer Marco Schott in der von beiderseits starker Abwehr geprägten Partie bis zum Schluss noch hoffen konnte. Beste Werfer beim Derbysieger um Coach Christoph Klein waren Julius Heger (19) und Xaver König (10). js/red