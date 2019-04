Zwei Sonntage

Michael Memmel Am weißen Sonntag kurz vor 11 Uhr: Da gehört die Welterbestadt noch den Bambergern. In den Gassen so gut wie keine Touristen, über den Dächern weitgehend Ruhe. Wer den Stephansberg an der Eisgrube hinunterläuft, hört frommen Gesang aus der Oberen Pfarre, wo gerade die Kommunionkinder erstmals zum Altar des Herrn gerufen werden. Eine Ecke weiter am Böttingerhaus dann leises Trommeln auf dem Pflaster: Ein Männertrio im Sportdress joggt Richtung Villa Concordia.

Klar, in der nächsten Woche ist Weltkulturerbelauf. Der Trainingseifer der Teilnehmer ist allgegenwärtig. Und wie sich die Kinder auf die Erstkommunion gefreut haben, so fiebern nun die Hobby-Athleten den Läufen entgegen - nämlich jeweils darauf, dass es vorbei ist und die einen Geschenke und die anderen die Gewissheit erhalten, es geschafft zu haben. Auch wenn am 5. Mai deutlich mehr Auswärtige unterwegs sein werden und von Ruhe keine Rede sein kann, in dieser Hinsicht ähneln sie sich dann doch: der weiße Sonntag und der Schweiß-Sonntag.