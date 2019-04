Zwei Sonderführungen in Schloss Weissenstein

Am Freitag, 12. April, sind Kinder zwischen fünf und zehn Jahren nach Schloss Weissenstein eingeladen. Bei der Kinderführung werden gemeinsam in Treppenhaus, Muschelgrotte und Marmorsaal der Prunk und die Pracht des Barock entdeckt. Am Palmsonntag, 14. April, 11 Uhr, können interessierte Gäste an einer Führung zur Entstehung und Ausstattung der Kapelle von Schloss Weissenstein teilnehmen. Aufgrund von Teilnehmerbegrenzung wird für beide Führungen um vorherige Anmeldung unter der Rufnummer 09548/98180 oder E-Mail info@schloss-weissenstein.de gebeten. red