25 Mitglieder blickten bei der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Münnerstadt auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Allerdings verlor der Verein 2018 Jahr zwei Mitglieder und zählt aktuell 126 Personen, darunter 20 Familienmitglieder.

Tag der offenen Gartentür

Für dieses Jahr haben die Obst- und Gartenbauer geplant, mindestens zwei Sitzbänke entlang des Talweges aufzustellen. Hier sei der Verein noch in der Planungsphase. Außerdem werden sich zwei Familien aus Münnerstadt und weitere zwei aus Althausen am Tag der offenen Gartentür beteiligen, der am 30. Juni stattfindet. Poppenlauer und Maßbach sind hierbei auch beteiligt. Einen detaillierten Kassenbericht trug Ute Krais vor.

Insektenhotels und Herbstkränze

Wie jedes Jahr fand im Frühjahr und im Herbst 2018 die Pflanzentauschbörse im Seniorenzentrum statt, bei der das eine Mal die Insektenhotels in Dosen und das andere Mal die Herbstkränze von Ute Krais und Karin Leicht gebastelt wurden. Die Palmbüschel für Palmsonntag, der Erntedankaltar und die Dekoration des Schaufensters bei Karl Beudert sind schon eine Selbstverständlichkeit für Theresia Kiesel und ihre Helfer. Ein Insektenhotel wurde von Franz Josef Blümlein für das Seniorenzentrum St. Elisabeth gebaut und aufgestellt. Die freundschaftliche Verbindung zwischen St. Elisabeth und dem Obst- und Gartenbauverein ist für die Vereinsmitglieder sehr wertvoll.

Jahresausflug fiel aus

Ein Vortrag von Oskar Jungklaus vom Bund Naturschutz wurde dort abgehalten. Der Jahresausflug fiel mangels Beteiligung ins Wasser. red