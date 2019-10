Zwei sind schon seit 65 Jahren dabei

Bei der Jahresversammlung des Vereins "Zufriedenheit" zog Vorsitzender Norbert Welsch eine durchweg positive Bilanz. Mit einer Mitgliederstärke von 154 ist man einer der größten Vereine in der Gemeinde Hallerndorf. Die letzte Weihnachtsfeier und das Preiskegeln auf der Naturkegelbahn am Rittmayer-Gartenkeller waren Welsch zufolge die Höhepunkte des Vereinslebens.

Finanziell sei die "Zufriedenheit" bestens aufgestellt. Gemäß Vereinssatzung werde man deshalb wieder eine Spende tätigen. Sie gehe an die Kirchenschmückerinnen. Welsch überreichte die Spende in Höhe von 400 Euro an Anni Kraus.

Höhepunkt der Versammlung waren die Auszeichnungen der langjährigen Mitglieder. Konrad Mönius und Josef Dörfler sind bereits seit 65 Jahren bei der "Zufriedenheit". Für 60-jährige Treue zum Verein bekommt Anna Hagen gleichzeitig die Ehrenmitgliedschaft angetragen. Sie war leider am Ehrungstag verhindert, die Ernennungsurkunde wird ihr aber nachgereicht. Erika Dörfler bekam für 55-jährige Mitgliedschaft eine Treueurkunde, Rosa Fischer ist seit 50 Jahren Vereinsmitglied und bei Gabi Pfister und Edmund Spörl bedankte sich die Vorstandschaft für 40-jährige Vereinstreue. Der Tradition gemäß wurde abschließend das Vereinslied "Zufriedenheit ist mein Vergnügen" angestimmt. M. Erlwein