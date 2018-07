Zwei Schwerverletzte und hoher Schaden

pol



Bei einem Verkehrsunfall auf Staatsstraße St 2292 wurden am Montagmorgen zwei Personen schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 19 000 Euro. Ein 18-jähriger Daimler-Fahrer kam auf der Staatsstraße in Fahrtrichtung Aschach kurz nach dem Ortsausgang von Hohn aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem VW einer 30-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß total beschädigt. Der Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Schweinfurter Krankenhaus geflogen. Die VW-Fahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Bad Kissinger Krankenhaus. Die Freiwilligen Feuerwehren Bad Bocklet, Aschach, Hohn und Bad Kissingen waren vor Ort.