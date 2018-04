Zwei Schwerverletzte auf der B 303

Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf der B 303 zwischen den Abfahrten Niederfüllbach und Grub am Forst ereignete. Dabei kam ein 54-Jähriger aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Opel Combo auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Renault Clio einer 24-Jährigen Fahrerin zusammenstieß. Beide Fahrer waren alleine im Fahrzeug und wurden schwer verletzt. Der 54-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Suhl geflogen. Die junge Frau brachte der Rettungsdienst ins Klinikum Coburg. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg wurde ein Sachverständiger an die Unfallstelle gerufen, um die Unfallursache zu untersuchen.Vor Ort waren die Feuerwehren aus Niederfüllbach, Untersiemau und Ahorn mit 35 Kräften im Einsatz.

Die B 303 war für mehrere Stunden während der Rettungsaktion und der Unfallaufnahme komplett gesperrt. mst