Zwei Schulen gewähren Einblicke

Die Akademie für Neue Medien in Kulmbach öffnet in diesem Jahr gemeinsam mit der PTA-Schule Kulmbach im Langheimer Amtshof ihre Türen. Am Samstag, 7. März, erhalten interessierte Besucher/innen Einblicke in die Aus- und Weiterbildung der Journalistenschule. Dabei kann die Akademie für Neue Medien auf eine über 30-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Bei Fragen über einen Einstieg in die Medienwelt ist es an diesem Tag zwischen 10 und 14 Uhr möglich, sich völlig unverbindlich fachkundig zu informieren. Auch persönliche Beratungsgespräche mit dem Studienleiter der Akademie, Thomas Nagel, sind vorab unter der Telefonnummer 09221/1316 vereinbar. Wer möchte, kann sogar erste "Radioluft" schnuppern und im Radiostudio probeweise aktuelle Nachrichten einsprechen.

Wer sich als junger Mensch schon immer für Medien interessiert hat: Für die Kompaktausbildung "Crossmedia-Journalist/in" im Frühjahr 2020 sind noch Plätze frei. Die Kosten können von der Arbeitsagentur komplett übernommen werden.

Auch dazu können sich Besucher/innen am Samstag informieren. red