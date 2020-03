Zwei Schulen bleiben zu

Das Gesundheitsamt Schweinfurt bestätigte am Mittwoch, 11. März, erstmalig zwei Corona-Fälle. Bei beiden Infizierten handelt es sich um Personen aus dem Landkreis Schweinfurt. Die eine Person ist eine Frau, die nach einem Aufenthalt in Südtirol, sich sicherheitshalber direkt in eigens auferlegte Quarantäne begeben hatte und seitdem nur auf sehr großen Abstand Kontakt mit einer Nachbarin hatte. Beim zweiten Fall handelt sich um einen Schüler der Staatlichen Realschule Schonungen, die nun bis einschließlich 20. März 2020 auf Anweisung des Gesundheitsamts Schweinfurt geschlossen bleibt. Der Schüler war in den Faschingsferien in Südtirol und ist seit dem Auftreten von Symptomen seit dem 4. März zu Hause geblieben. Nachdem sich die Symptome verstärkt hatten, wurde er am 7. März getestet, das positive Testergebnis lag nun vor.

Weil eine Kontaktperson ersten Grades zu einem Erkrankten das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium (AvH) in Schweinfurt besucht, hat das Gesundheitsamt Schweinfurt weiterhin entschieden, vorsorglich auch diese Schule bis zunächst einschließlich kommenden Montag, 16. März 2020, zu schließen. Diese Person hat bislang keine Symptome und hat seit Anfang dieser Woche die Schule nicht besucht. Weitere Entscheidungen zum dortigen Schulbetrieb können erst getroffen werden, wenn das Testergebnis vorliegt, teilte das Landratsamt mit. red