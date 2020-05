Zwei Sängerinnen sind schon seit 50 Jahren für den Verein aktiv

Bei der Jahresversammlung des Gesangvereins 1848 Ludwigsstadt (in der Vor-Corona-Zeit) wurde die Qualität des Chores gelobt. Gruppenvorsitzender Bernhard Zipfel meinte mit Blick auf die überschaubare Sängerzahl: "Qualität ist wichtiger als Quantität".

Vorsitzende Angelika Färber blickte auf das Jahr 2019 zurück. Besonders positiv sei gewesen, dass man wieder mit Klaus Methfessel als Chorleiter durchstarten konnte. Im März habe man mit dem Gesangverein Frohsinn aus Steinbach an der Haide die Gruppenchorversammlung im Ludwigsstädter Schützenhaus ausrichten können. Gerade für den musikalischen Teil habe man viel Lob geerntet. Die Feierlichkeiten zur Feier des 750-jährigen Bestehens von Ludwigsstadt wurden mehrfach durch den Gesangverein begleitet. Und auch die Jubiläen der Heilig-Geist-Kirche und des Liederkranzes Haig wurden durch den Chor mitgestaltet.

Einen besonderen Dank richtete Färber an alle Mitwirkenden des Weihnachtskonzertes unter der Leitung von Klaus Methfessel. Trotz zweijähriger Pause sei es gelungen, mit einer geringeren Zahl an Sängerinnen und Sängern ein wunderbares Konzert zu gestalten. Sie erwähnte besonders Ann-Christin Kraus mit ihrer tollen Sopranstimme sowie eine Darbietung im Duett mit Chorleiter Methfessel.

Der Chor besteht derzeit aus sieben Sopranen, sieben Altstimmen, drei Tenören und drei Bässen. Chorleiter Klaus Methfessel zeigte sich mit dem Sängerjahr 2019 durchweg zufrieden. Insgesamt hatte der Chor 14 Auftritte und sang dabei 47 Lieder. In 25 Chorproben wurden die Vortragsstücke eingeübt.

Besonders hob Klaus Methfessel den Auftritt zur Gruppenversammlung der Sängergruppe Frankenwald zusammen mit dem Chor aus Steinbach an der Haide in Ludwigsstadt hervor. Ein weiterer Höhepunkt sei der Auftritt beim Benefizkonzert der Sängergruppe in der Rennsteighalle in Steinbach am Wald gewesen.

Zweite Bürgermeisterin Eva Jahn dankte im Namen der Stadt Ludwigsstadt für die kulturellen Beiträge des Chores zu den verschiedensten Anlässen. "Besonders das Weihnachtskonzert war genial und einfach grandios", so Jahn.

Bernhard Zipfel übernahm die Ehrungen seitens der Sängergruppe Frankenwald. Für 25 Jahre aktives Singen wurden Nikoletta Großmann, Andrea Ehrhardt, Hilke Reimesch und Oliver Ehling ausgezeichnet.

Margit Schmidt und Ingrid Seifferth wurden sogar für 50 Jahre geehrt.