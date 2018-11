Am Dienstag war die Wasserversorgung in Thulba unterbrochen. Grund dafür waren zwei Rohrbrüche. "Das ist erstaunlich bei dem Wetter. Normalerweise passiert so etwas bei Frost", sagte Bernd Wald von der Bauorganisation der Gemeinde. Der eine betraf die Leitung in der Wiesenstraße unterhalb des Hochbehälters. Da es sich um eine Hauptleitung handelt, war der komplette Ort ohne Wasser, wie Wald im Gemeinderat informierte. Der zweite Rohrbruch befand sich in der Alten Fuldaer Straße. Am späteren Nachmittag war die Wasserversorgung laut Wald wieder komplett hergestellt. aki