Am Sonntag gegen 21.05 Uhr fuhr ein 33-jähriger VW-Fahrer auf der B 287 in Richtung Euerdorf, als von links zwei Rehe die Fahrbahn kreuzten. Eines der beiden Rehe touchierte das Fahrzeug leicht. Anschließend flüchteten die Tiere in den Wald. Der Fahrer suchte die Umgebung mit einer Taschenlampe ab und konnte kein verletztes Reh sichten. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 150 Euro. pol