Zwei Rehe von Fahrzeugen erfasst

Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der Bundesstraße 27 zwischen Weyersfeld und Obereschenbach zu einem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Reh. Das Tier flüchtete anschließend. Der Jagdpächter wurde zwecks Nachsuche verständigt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Auf der Staatsstraße 2790 ereignete sich um 2150 Uhr, zwischen Untererthal und Neuwirtshaus der nächste Wildunfall. Ein BMW-Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und erfasste es frontal. Ein zufällig vorbeifahrender Jäger erlöste das verletzte Tier. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. pol