Am Dienstag kam es auf der B 287 zu zwei Unfällen mit Rehen. Der Erste ereignete sich um 6.30 Uhr zwischen Euerdorf und Bad Kissingen. Dabei wurde ein Skoda beschädigt. Der zweite Unfallort befand sich zwischen Euerdorf und Trimberg. Hier war ein Renault beteiligt. An beiden Fahrzeugen entstand im Frontbereich ein Schaden in Höhe von jeweils ca. 1500 Euro. pol