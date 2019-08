Zwei Rehe und ein Hase laufen in Autos

Drei Wildunfälle ereigneten sich in den letzten Tagen auf Münnerstädter beziehungsweise Maßbacher Gebiet. Am Samstag gegen Mitternacht erfasste das Auto eines 54-Jährigen auf der Staatsstraße 2282 in Richtung Großwenkheim ein querendes Reh. Das Tier lief davon. An der Front des Fahrzeuges entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro, schätzt die Polizei. Unliebsame Bekanntschaft mit einem Hasen machte ein weiterer Autofahrer in der Samstagnacht gegen 2.50 Uhr. Dieser war ebenfalls mit seinem Fahrzeug auf der Staatsstraße 2282 unterwegs. Als er bei der Fahrt einen Aufprall bemerkte, hielt er an und entdeckte den überfahrenen "Meister Lampe". Der Jagdpächter wurde verständigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Schließlich fuhr am Montag ein 58-Jähriger in den frühen Morgenstunden auf der Staatsstraße 2281 von Poppenlauer nach Maßbach und erfasste ein Reh, das auf die Fahrbahn lief. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro, heißt es abschließend im Polizeibericht. pol