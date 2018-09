Zwei Rehe sterben bei Unfällen

Am Freitagmorgen fuhr ein 76-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2293 in Richtung Fuchsstadt, als drei Rehe die Fahrbahn kreuzten. Eines wurde von dem Pkw erfasst und starb. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Eine weitere Kollision mit einem Reh ereignete sich ebenfalls am Freitagmorgen, als ein 56-jähriger Pkw-Fahrer auf der Kreisstraße 44 in Richtung Fuchsstadt unterwegs war. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro. Auch hier überlebte das Tier den Zusammenprall nicht. pol