Zwei Rehe sterben bei Unfällen

Am frühen Donnerstagmorgen fuhr ein Renault-Fahrer die Bundesstraße 287 von Euerdorf in Richtung Hammelburg, als ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Bei dem Zusammenstoß wurde der Pkw im Frontbereich beschädigt, der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Das Reh wurde dabei getötet. Der Jagdpächter wurde verständigt. Auf der Staatsstraße 2290 in Sulzthal in Fahrtrichtung Heiligkreuzkapelle, kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall zwischen einem Reh und einem Passat. Am Fahrzeug des 28-jährigen Pkw-Fahrers entstand ein erheblicher Schaden in Höhe von 3000 Euro. Das Reh starb. pol