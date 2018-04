Zwei Rehe in Unfälle verwickelt

Ein 52-jähriger VW-Fahrer erfasste auf der Staatsstraße 2290 von Aura in Richtung Euerdorf am frühen Mittwochmorgen ein Reh. Bei der Vollbremsung verletzte sich der Fahrer des Pkw und musste medizinisch behandelt werden. Das Tier wurde durch die Kollision getötet. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Ein weiterer Unfall mit einem Reh ereignete sich am Mittwoch, gegen 5.50 Uhr, auf der B 287 zwischen Euerdorf und Bad Kissingen. Hierbei entstand am Skoda ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Das verletzte Tier flüchtete in den Wald. Der zuständige Jagdpächter wurde für die Nachsuche verständigt. pol