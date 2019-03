Zwei Rehböcke an einem Abend

Auf der Staatsstraße 2294, zwischen Gauaschach und Lager Hammelburg, ist es am Sonntagabend innerhalb kurzer Zeit zu zwei Wildunfällen gekommen. Kurz nach 21 Uhr rannte einem 45-jährigen Fahrer auf dem Weg in Richtung Lager Hammelburg ein Rehbock ins Auto. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Es entstand rund 3000 Euro Schaden. Gegen 22.30 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinen Kleintransporter die gleiche Strecke, als wieder ein Rehbock unvermittelt über die Straße rannte. Am Kleintransporter entstand ein erheblicher Schaden in Höhe von rund 6000 Euro, schätzt die Polizei. pol