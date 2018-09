Zwei Räder vom Fahrradträger gestohlen

In der Nacht zum Freitag haben bislang unbekannte Täter in Rüssenbach zwei Fahrräder im Gesamtwert von etwa 2000 Euro entwendet. Das orange-farbene E-Bike der Marke "Blue Label" und ein schwarzes Mixed-Rad der Marke "Bulls" waren auf einem Fahrradträger an einem Mercedes Vito angebracht und mit einem Zahlenschloss gesichert. Das Fahrzeug stand im Hof eines Anwesens in der Hirtengasse in Rüssenbach. Der Fahrradträger wurde von den Unbekannten ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?