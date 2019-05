Zwei Radler bei Stürzen verletzt

Zwei Fahrradfahrer sind am Freitag bei Verkehrsunfällen in Forchheim leicht verletzt worden. Ein 77-Jähriger, der am Vormittag auf der Bayreuther Straße unterwegs war und diese an der Krankenhausstraße überqueren wollte, stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Nachmittag war ein 13-jähriger Schüler mit seinem Mountainbike auf der Krankenhausstraße unterwegs. Wegen eines Fahrfehlers stürzte auch er. Aufgrund seiner Verletzungen musste er zur ambulanten Behandlung in die Klinik gebracht werden.