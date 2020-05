Zwei Radfahrer von Autos verletzt

Zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich am Freitagvormittag, bei denen Radfahrer von Autos angefahren wurden. In den frühen Morgenstunden wollte die Fahrerin eines Renault von der Geisfelder Straße nach links in die Armeestraße abbiegen. Dabei übersah sie jedoch einen entgegenkommenden Radfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radler und zog sich Schürfwunden an den Händen zu, zudem entstand ein Schaden von 1500 Euro am E-Bike des Radfahrers.

Wenige Stunden später kam es zu einem weiteren Unfall mit einer verletzten Radlerin in der Wunderburg. Hier missachtete ein Pkw-Fahrer das "Vorfahrt Achten"-Schild im Bereich der Baustelle am Kunigundendamm und stieß mit der von rechts kommenden Fahrradfahrerin zusammen. Diese verletzte sich leicht an der Schulter und kam ins Klinikum Bamberg. Es entstand ein Sachschaden von 150 Euro. pol