Zwei Radfahrer stoßen zusammen

Im Kreuzungsbereich Schießhausstraße/Am Buck in Herzogenaurach ist es am Mittwoch gegen 15.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Während der eine Fahrradfahrer von der Schießhausstraße kommend nach links in Richtung Bahnhofstraße abbog, wollte der andere Radfahrer von der Straße Am Buck kommend nach links in die Schießhausstraße einbiegen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide leicht verletzt. Mögliche Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/78090 in Verbindung zu setzen.