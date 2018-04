Zwei Radfahrer stoßen zusammen

Bei einem Unfall am Samstagnachmittag in der Gräfenberger Straße sind zwei Radfahrer verletzt worden. Der Unfallverursacher wollte mit seinem Fahrrad die Straße überqueren und übersah dabei einen Rennradfahrer, der auf der Fahrbahn fuhr. Nach dem Zusammenstoß musste dieser vorsorglich ins Klinikum gebracht werden. Er war glücklicherweise, wie auch der Unfallverursacher, nur leicht verletzt. An den Fahrrädern selbst entstand nur geringer Schaden. pol