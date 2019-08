Zwei Radfahrer stießen zusammen

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern am Dienstag im Stadtteil Tennenlohe wurde die Unfallverursacherin verletzt. Kurz vor 21 Uhr bog eine 50-jährige Radlerin von der Straße Im Gäßla in den Branderweg ein. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Die beiden Radfahrer kollidierten im Einmündungsbereich, wobei die 50-jährige Frau vom Fahrrad stürzte. Sie zog sich dabei Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. pol