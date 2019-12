Zwei Ponys machen einen Ausflug

Die Einsatzzentrale der Polizei in Nürnberg hat am Freitagabend gegen 18.30 Uhr mehrere Mitteilungen von Verkehrsteilnehmern erhalten, die auf der Kreisstraße NEA 11 zwischen Oberreichenbach und Brunn zwei Ponys gesehen hatten. Zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei Neustadt gelang es wenig später, eines der Tiere einzufangen und festzuhalten. Das zweite flüchtete erneut. So wurden rund 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wilhelmsdorf alarmiert, die die Ordnungshüter dann beim Einfangen unterstützten. In Zusammenarbeit wurde man schließlich auch des zweiten Pferdes habhaft. Zwischenzeitlich konnte auch schon der Besitzer der Ponys ausfindig gemacht werden. Einer der Helfer besorgte nun noch einen Pferdeanhänger zum Transport und brachte die beiden Tiere danach in den heimischen Stall. Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Fluchtversuch der beiden Vierbeiner nicht gefährdet oder gar geschädigt.