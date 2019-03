Zwei Pleiten zum Saisonende

Mit einer eindeutigen und einer knappen Niederlage ist die Saison der Kreisliga-Volleyballerinnen der SpVgg Ermershausen ausgeklungen. Mit Rang 6 hat das Team den Klassenerhalt sicher.

TSV Röttingen - SpVgg Ermershausen 3:0

Die Gäste mussten auf Carolin Sapper verzichten, Trainer Käferlein besetzte diese Position mit Aylin Alber. Gegen Röttingen setzte es eine klare Niederlage. Ermershausen verschlief den Auftakt, danach steigerte sich das Team, doch es sprang nichts Zählbares heraus. Die Gäste wirkten verkrampft, Röttingen profitierte von vielen Aufschlagfehlern. Besser lief es in Durchgang 2, doch geriet man erneut mit 13:20 ins Hintertreffen. Nach einer Auszeit kämpfte man sich Punkt um Punkt heran, musste jedoch auch diesen Satz in der Verlängerung den Gastgeberinnen überlassen. Eine Kopie des ersten Satzes war Durchgang 3, die Pleite war besiegelt.

TSV Eiblstadt II - SpVgg Ermershausen 3:2

Gegen den Tabellenzweiten traten die SpVgg-Frauen besser auf. Dank der starken Leistung von Zuspielerin Alber entschied man man Durchgang 1 für sich. Ähnlich eng ging es im zweiten Satz zu, das glücklichere Ende hatte Eibelstadt. Bis zum 7:8 ging es hin und her, ehe sich die Ermershäuserinnen, nach hart und platziert geschlagenen Angriffen von Anna Lang, mit 2:1 die Führung holten. Offen war Durchgang 4, ehe sich der TSV in den Tie-Break rettete. Der fünfte Satz ging verdient an die Gastgeberinnen. di SpVgg Ermershausen: Aylin Alber, Theresa Bock, Diana Gräf, Kerstin Käferlein, Anna Lang, Lena Lang, Jule Müller, Lisa Welz