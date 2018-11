Zwei Pleiten für nervöse Eberner

Die erste Mannschaft des DC Gipsy Ebern hat am dritten Spieltag der Bayernliga beim Dart Pub 180 München eine derbe Klatsche kassiert. Gegen den Tabellenführer DC Hawks Vilsbiburg gingen die Eberner mit 0:12 unter.

In den Doppeln machten die Unterfranken dem Favoriten das Siegen schwer und mussten sich bis auf das erste Doppel erst im dritten Durchgang mit 2:3 geschlagen geben. Bestleistungen boten Dominik Hofmann und Dominik Ulrich.

Auch die wichtige Begegnung im Kellerduell gegen Dart Pub 180 verlor das Team um Kapitän Dominik Ulrich knapp mit 5:7. Die Teams begegneten sich auf Augenhöhe, der DC Gipsy hätte eine Punkteteilung verdient gehabt. Doch in dieser Saison fehlt das Glück, und auch spielerisch hinken einige Spieler ihrer Bestform hinterher. Die Mannschaft ist total verunsichert, das wurde in München deutlich. Nach acht Einzeln lagen die Hausherren mit 5:3 vorn, wobei für den DC Mirko Hörnlein, Steffen Ziegler und Daniel Kugler punkteten. In den Doppeln bäumte sich Ebern noch einmal auf, doch zwei Siege durch Dominik Ulrich/Daniel Kugler und Mirko Hörnlein/Dominik Hofmann waren zu wenig.

Nach sechs Niederlagen wartet der DC Gipsy weiterhin auf den ersten Saisonpunktgewinn, der Druck im Abstiegskampf wächst. Nun steht eine achtwöchige Pause an, ehe Ebern Mitte Januar in Deggendorf und gegen Straubing loslegt. di