Zwei Pkw beim Ausparken beschädigt

Auf dem Parkplatz des Kauflandes ereignete sich am Samstagvormittag ein Parkunfall. Dort fuhr eine Frau mit ihrem BMW aus einer Parklücke und beschädigte ein anderes geparktes Fahrzeug. Durch einen Zeugen auf den Vorfall angesprochen, ließ die Unfallverursacherin den Geschädigten im Supermarkt ausrufen. Anschließend einigten sich beide Parteien vor Eintreffen der Polizei. Zu einem weiteren Unfall beim Ausparken kam es am Nachmittag in der von-Hessing-Straße. Ein Audi-Fahrer fuhr rückwärts aus einer Parklücke, übersah dabei einen dahinter stehenden weiteren Audi und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden von rund 4500 Euro. pol