Kulmbach vor 18 Stunden

Zwei Passionskonzerte mit dem Chor "Vocalisto"

Die Gruppe "Vocalisto" gibt Ende nächster Woche zwei Passionskonzerte. Sie finden am Samstag, 14 März, in der Kreuzkirche in Kulmbach und am Sonntag, 15. März, in der Stiftskirche in Himmelkron statt....