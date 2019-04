Zwei Parkunfälle mit hohem Blechschaden

Beim Versuch Ein- beziehungsweise Auszuparken kam es am Samstag zu zwei Verkehrsunfällen. Erst fuhr eine 63-jährige VW-Fahrerin auf einem Supermarktparkplatz beim Ausparken gegen den Audi einer 54-Jährigen. Dabei entstand ein Blechschaden von rund 3000 Euro. Wenig später kam es in der Kissinger Straße beim Einparken zwischen dem Mercedes eines 67 Jahre alten Mannes und dem BMW eines 79-Jährigen zum Zusammenstoß. Hierbei entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. pol