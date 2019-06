Zwei Parkrempler an einem Tag

Auf einem Supermarktparkplatz in der Kissinger Straße touchierte am Freitagvormittag eine 63-jährige Fahrerin beim Rückwärtsausparken den hinter ihr geparkten Pkw eines 28-Jährigen. Es entstand an beiden Pkw ein Sachschaden von je etwa 500 Euro. Nur kurze Zeit zuvor hatte ein 54-jähriger mit seinem Lkw auf einem Parkplatz am Sportzentrum einen dort abgestellten Anhänger beim Rückwärtsfahren touchiert. Der Lkw wurde nicht beschädigt, jedoch entstand am Anhänger ein Schaden von geschätzten 500 Euro. pol