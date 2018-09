Zwei Neue zur seelsorglichen Unterstützung

Am zweiten Sonntag im September stellte Stadtpfarrer Helmut Hetzel im Pfarrgottesdienst in der Herzogenauracher Stadtpfarrkirche zwei neue seelsorgerliche Mitarbeiter vor. Tobias Fehn und Pater Antony Mathew Ashok MSFS unterstützen ihn in Zukunft im Seelsorgebereich.

Den Gottesdienst zelebrierte Hetzel mit Kaplan Fehn und Pater Ashok, sowie Pater Moison Michael MSFS. Nach Herzogenaurach gekommen war auch Pfarrer Markus Schürrer, der als Pfarrer in Neustadt von Pater Ashok in der Seelsorge unterstützt wurde. In die Stadtpfarrkirche zogen die Geistlichen mit 19 Ministranten ein. Hetzel stellte den Gläubigen die beiden Neuen vor.

Tobias Fehn wurde 1988 in Lichtenfels geboren und wuchs in Hirschfeld im Frankenwald auf. Nach der Grundschule in Steinbach am Wald und der Hauptschule Windheim, besuchte er die Maximilian-von-Welsch-Realschule in Kronach. Es folgte die Regiomontanus Fachoberschule in Coburg (2005 - 2008).

Studium in Würzburg und Rom

Von 2008 bis 2010 studierte er Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit an der Katholischen Universität Eichstätt. Nach dem Eintritt ins Priesterseminar absolvierte er das Propädeutikum (2010/2011). Sein Theologiestudium machte er in Würzburg (2011/2012), in Rom (2012/2013) und in Heiligenkreuz (2013/2015).

Für das Jahrespraktikum und den anschließenden Pastoralkurs war er im Seelsorgebereich der Katholischen Innenstadtkirche in Nürnberg (Frauenkirche und St. Elisabeth) eingesetzt. Die Diakonenweihe erhielt er im September 2017. Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick spendete ihm die Priesterweihe am 30. Juni 2018 im Hohen Dom von Bamberg. Herzogenaurach ist seine erste Kaplansstelle.

Pater Antony Mathew Ashok MSFS stammt aus Südindien. Geboren wurde er 1984 im Bundesland Tamilnadu. In Sathipatu besuchte er zunächst die St. Petrus-Schule und in der Oberstufe die St. Josef-Schule. Nach dem Theologiestudium empfing er 2013 in der Erzdiözese Pondicherry die Priesterweihe. Pater Ashok ist Mitglied im Orden der Missionare des Heiligen Franz von Sales. Seit 2015 ist er in Deutschland, wo er als Kaplan in St. Johannes in Neustadt a.d. Aisch eingesetzt war. Im Seelsorgebereich Herzogenaurach wirkt er als Pfarrvikar und wird gemeinsam mit Pater Moison im Pfarrhaus von St. Otto wohnen.