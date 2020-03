Zwei neue Mitglieder

Bei der Jahresversammlung wurde die gesamte Vorstandschaft der Soldatenkameradschaft Mannsgereuth in ihren Ämtern bestätigt. Vorsitzender Christian Hofmann bewertete das vergangene Jahr als einen Erfolg. Grund dafür waren der Schlepper-Frühschoppen, die Beteiligung am Irish-Fest der Ortsvereine sowie der Filmvortrag von Holger Stumpf im Anschluss an die Feier zum Volkstrauertag. Spontan wurde auch die "Kalte Kerwa" ins Leben berufen. Der Mitgliederstand ist nach sechs Neuzugängen 2019 auf 94 angestiegen.

Vorstand bestätigt

Unter der Leitung von Werner Knoth wurde der alte Vorstand in seinen Positionen bestätigt. Vorsitzender ist weiterhin Christian Hofmann, Zweiter Vorsitzender Matthias Porzelt, Schriftführer Max Taschek, Kassier Reiner Knaak.

Im Laufe der Versammlung traten Marion Stammberger und Jürgen Hoffmann neu in die Soldatenkameradschaft ein. Das Irish-Fest der Ortsvereine wird neu gestaltet und findet am 18. Juli statt. Auch soll das Schleppertreffen wieder stattfinden. Geplant ist außerdem eine Wanderung nach Marktgraitz in die Rosenauer Hofbräu. kno