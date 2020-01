Auf der Jahreshauptversammlung des Soldaten- und Kameradschaftsvereins

Kirchschletten, Oberoberndorf, Reuthlos und Peusenhof, die im Vereinslokal Geuß in Kirchschletten stattfand, wurde zu Beginn den Verstorbenen des Vereins gedacht - insbesondere dem Ehrenmitglied Heinrich Hennemann aus Gaustadt. Anschließend folgte der Jahresbericht durch den Vorsitzenden Siegfried Bauer.

20 Vereinskameraden waren zu der Versammlung erschienen. Der Kassenbericht durch Kassier Reinhold Ebitsch ergab geordnete Finanzen. Für 2019 wies die Kasse jedoch - infolge einer hohen Spende für die Kirchenrenovierung - einen Fehlbetrag aus. Nach dem positiven Ergebnis der Kassenprüfung erteilten die Anwesenden einstimmig Entlastung.

Nach dem Kassenbericht verlas Schriftführer Helmut Hennemann die Protokolle des vergangenen Vereinsjahrs. Es konnten zwei neue Mitglieder gewonnen werden: Frank Supan und Daniel Zenk aus Kirchschletten.

Ausblick auf 2020

Im März findet der alljährliche Josefi-Gottesdienst für alle lebenden und verstorbenen Vereinsmitglieder in der Pfarrkirche in Kirchschletten statt. Siegfried Bauer teilte mit, dass in diesem Jahr die dringend notwendige Sanierung des Kriegerdenkmals des Ersten und Zweiten Weltkriegs durchgeführt werden soll. Er schlug vor, aus der Vereinskasse eine Spende dafür bereitzustellen. Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Die Restkosten müssten vom Markt Zapfendorf übernommen werden. red