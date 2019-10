Zwei neue Ministranten

Große Freude herrschte in Arnstein beim jüngsten Gottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Nikolaus. Dabei wurden zwei neue Altardiener, Victoria Krappmann (Großziegenfeld) und Ben Pausch (Kleinziegenfeld), in den Kreis der Ministranten aufgenommen.

Pfarrer Gerhard Möckel freute sich darüber, dass sie sich zum Dienst am Altar bereit erklärt hätten. Mit einem Aufnahmegebet wurden sie zu ihrem Dienst am Altar und in die Ministrantengruppe eingeführt. Als äußeres Zeichen überreichte Pfarrer Möckel die Ministrantenkreuze und segnete sie.

Am Schluss des Gottesdienstes dankte Pfarrer Gerhard Möckel der scheidenden Ministrantin Madita Schmitt für ihren Dienst, den sie seit 2014 pflichtbewusst ausgeführt hatte. rdi