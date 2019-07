Zeyern vor 12 Stunden

zeyern.inFranken.de

Zwei neue Minis in Zeyern

Am Sonntag wurden Laura Bernhardt und Lukas Kwiotek während eines rhythmischen Gottesdienstes in die Schar der Ministranten der Pfarrei Zeyern aufgenommen. Kaplan Andreas Stahl begrüßte die beiden As...