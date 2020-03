Zwei neue Masten genehmigt

Mit zwei neuen Mobilfunkmasten möchte die Deutsche Telekom die Mobilfunkerreichbarkeit in den derzeit noch weißen Flecken im Stadtgebiet Ebern künftig sicherstellen. Darauf weist die Stadt Ebern hin. Im Rahmen der Verbesserung der Mobilfunkversorgung im ländlichen Raum werden in den nächsten Jahren 100 zusätzliche Standorte gebaut, zwei davon im Stadtgebiet Ebern, am alten Hochbehälter der Albersdorfer Gruppe zwischen Albersdorf und Bischwind und an einem weiteren Standort zwischen Welkendorf und Weißenbrunn. Der Bauausschuss hat die Bauanträge bereits genehmigt. Mit dem Bau ist im Laufe des Jahres zu rechen. "Damit sollten die weißen Flecken beim Mobilfunk der Vergangenheit angehören und das gesamte Stadtgebiet abgedeckt sein", freut sich Bürgermeister Jürgen Hennemann. Zudem liegt der Verwaltung noch eine weitere Erweiterung des Mobilfunknetzes durch eine neue Funkanlage der Telekom im Bramberger Wald, am Rennweg zwischen Bramberg und Hofstetten, vor. red