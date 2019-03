Zwei neue Kommandanten

In den Freiwilligen Feuerwehren von Wirsberg und Cottenau ist ein Wechsel bei den Kommandanten und stellvertretenden Kommandanten eingetreten. Bei der Wirsberger Wehr stellte sich der bisherige Kommandant Markus Holhut nicht mehr zur Wahl, und in Cottenau verzichteten Alexandra Schmelz und Horst Ott auf eine erneute Kandidatur. In den Dienstversammlungen der Wehren von Wirsberg und Cottenau dankte Bürgermeister Hermann Anselstetter (SPD) den bisherigen Führungskräften für einen stets engagierten Einsatz.

Die Aktiven der Feuerwehr Wirsberg wählten mit Fabian Hoffmann (32) den bisherigen stellvertretenden Kommandanten zum neuen Kommandanten. Mit seiner Wahl wurde er auch zum federführenden Kommandanten der vier Ortswehren ernannt. Andreas Rothert (37) wurde zum stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehr Wirsberg gewählt.

Tim Ackermann (36) hat die Nachfolge von Alexandra Schmelz als Kommandant der Feuerwehr Cottenau angetreten. Sebastian Thoma (22) wurde zu seinem Stellvertreter gewählt.

Bürgermeister Hermann Anselstetter freute sich darüber, dass die jungen Feuerwehrdienstleistenden in dem Alter bereit sind, Führungsaufgaben zu übernehmen: "Das ist schon etwas ganz Besonderes, und man braucht auch Menschenkenntnis und Empathie."

Während Andreas Rothert sowohl bei der Feuerwehr Neufang als auch in Wirsberg dabei ist, wurde Sebastian Thomas, wie andere junge Kräfte der Oberland-Feuerwehren, in der Wirsberger Jugendfeuerwehr ausgebildet und ist jetzt bei der Wehr Cottenau aktiv. Tim Ackermann ist ein Wirsberger Urgewächs mit allen Ausbildungen. Fabian Hoffmann und seine Frau Saskia kümmern sich seit langem um die Jugendausbildung der Wehren. Werner Reißaus