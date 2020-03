Zwei neue Fachärzte für Eltmann

"Wir freuen uns, dass Sie sich dafür entscheiden haben, die orthopädische Praxis in Eltmann zu verstärken", so Bürgermeister Michael Ziegler bei einem Besuch in der Praxis für Chirurgie und Orthopädie im "Therapiezentrum", bei dem er neue Fachärzte willkommen hieß. "Gute Fachärzte sind für die Stadt Eltmann mit ihrem Einzugsbereich sehr wichtig."

In den letzten Monaten war die Fachpraxis des Medizinischen Versorgungszentrums in der Bamberger Straße umstrukturiert worden. Dazu wurden die OP-Räume umfassend renoviert und mit neuen Instrumenten auf den neuesten Stand gebracht. Hier können nun die ambulanten Operationen stattfinden. Dazu zählen handchirurgische Operationen, Kniespiegelungen oder die Behandlung von Weichteilgeschwülsten. Angegliedert ist auch der Aufwachraum.

Beim ärztlichen Personal wird Dr. Michael Uhl weiterhin als Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie tätig sein und auch Wagd Mohammad (Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie) gehört zum Team. Künftig werden aber zwei weitere Mediziner, deren Wurzeln im Landkreis liegen, hier in Eltmann arbeiten. Darüber hinaus unterstützen zehn Arzthelferinnen (teilweise in Teilzeit) das Praxisteam.

Mit den neuen Fachärzten werden auch neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnet. Dr. Larissa Stubner ist Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie und hat die Zusatzbezeichnung "Kinderorthopädie" erworben. Sie hält deswegen auch kinder-orthopädische Sprechstunden, aber auch orthopädisch-unfallchirurgische Sprechstunden für Erwachsene an den Standorten Haßfurt, Eltmann und Hofheim ab, einschließlich der Operationen. Damit bringt die junge Fachärztin eine neue Disziplin mit in den Landkreis, in dem sie schon während des Studiums mit einem Praxisteam gearbeitet hat. Schließlich ist sie die Tochter von Facharzt Werner Stubner aus Haßfurt.

Die Kinderorthopädie beschäftigt sich mit der Vorsorge, Erkennung und Behandlung von Erkrankungen sowie Veränderungen des Bewegungsapparates im Kindes- und Jugendalter. Hier kommen sowohl konservative Verfahren, Orthesen, Einlagen und Korsette, als auch operative Behandlungsmethoden zum Einsatz.

Besondere Schwerpunkte liegen auch auf Erkrankungen und Deformationen von Händen und Füßen, Erkrankungen der Hüft- und Kniegelenke sowie Wachstumsstörungen. Als Notfallmedizinerin und Durchgangsärztin für Arbeits-, Schul-, Kindergarten- und Wegeunfälle betreut Dr. Stubner zudem Unfälle im Kindes- und Jugendalter.

Der zweite Rückkehrer in den Landkreis ist Dr. Christian Schmidt, der aus Prappach stammt und nach zehn Jahren im Schweinfurter Leopoldina-Krankenhaus und im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim nun seinen Lebensmittelpunkt hier finden will. Er ist ebenfalls Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und wird sich schwerpunktmäßig mit Fehlbildungen und Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates befassen. Auch er hat sich für die Zulassung als Durchgangsarzt beworben und wird neben seiner Tätigkeit in Haßfurt und Hofheim in Eltmann orthopädisch-unfallchirurgische Sprechstunden einschließlich ambulanter Operationen anbieten.

Zwei Operationstage

Durch die Verstärkung des Ärzteteams wird es möglich sein, in den neuen Räumen in Eltmann zwei komplette Operationstage für ambulante Eingriffe durchzuführen.

Während der Sprechzeiten können sämtliche Krankheitsbilder auf chirurgischem und orthopädischem Fachgebiet mit Röntgenuntersuchung und Durchleuchtung erfolgen und auch fachspezifische Laboruntersuchungen durchgeführt werden.

Das Praxisteam will für seine Patienten erreichbar sein. So gibt es durchgehende Sprechstunden von Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und am Freitag von 8 bis 17 Uhr.

Bürgermeister Ziegler gab seiner Freude Ausdruck, dass damit zwei junge Mediziner, die aus dem Landkreis stammen, das Spektrum der Fachärzte verstärken.